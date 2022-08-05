(16 Nisan 2022'de, Güney Kore'de kapalı bir...) Kim Milyoner Olmak İster 5 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru! 16 Nisan 2022'de, Güney Kore'de kapalı bir spor salonunda, hangisi insan eliyle fırlatıldıktan sonra havada yaklaşık 77 metre yol alarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 5 AĞUSTOS CUMA 200 BİN LİRALIK SORUSU

16 Nisan 2022'de, Güney Kore'de kapalı bir spor salonunda, hangisi insan eliyle fırlatıldıktan sonra havada yaklaşık 77 metre yol alarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?

A-) Frizbi

B-) Beyzbol topu

C-) Kağıt uçak

D-) Bumerang

Doğru Cevap : C şıkkı