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16 Mayıs 2023 TRT spor Yayın Akışı

16 Mayıs 2023 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

16 Mayıs 2023 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Galatasaray 2022 - 2023 Sezonu Goller

00:45 Fenerbahçe 2022 - 2023 Sezonu Goller

01:30 Beşiktaş 2022 - 2023 Sezonu Goller

02:00 Trabzonspor 2022 - 2023 Sezonu Goller

02:30 Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi Serüveni

02:50 Manchester Cıty'nin Şampiyonlar Ligi Serüveni

03:10 Inter'in Şampiyonlar Ligi Serüveni

03:30 Mılan'ın Şampiyonlar Ligi Serüveni

03:50 Spor Toto 1. Lig Goller

04:00 2022 - 2023 Sezonu Büyük Maçlar

05:15 Dünya Judo Şampiyonası

06:45 Spor Toto Süper Lig Goller

06:55 Spor Takvimi

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Spor Manşet

12:15 Spor Toto Süper Lig Goller

12:30 Gün Ortası

13:30 Spor Toto 1. Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

15:40 Spor Toto Süper Lig Özetler

16:00 Gündem Futbol

17:50 Spor Toto 1. Lig Goller

18:00 Spor Merkezi

19:45 Spor Toto Süper Lig Özetler

20:00 Spor Akşamı

21:00 Başlama Vuruşu

23:00 Aktüel Futbol

Kaynak: InterSinema.com / TV

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