16 Mayıs 2023 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
16 Mayıs 2023 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Galatasaray 2022 - 2023 Sezonu Goller
00:45 Fenerbahçe 2022 - 2023 Sezonu Goller
01:30 Beşiktaş 2022 - 2023 Sezonu Goller
02:00 Trabzonspor 2022 - 2023 Sezonu Goller
02:30 Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi Serüveni
02:50 Manchester Cıty'nin Şampiyonlar Ligi Serüveni
03:10 Inter'in Şampiyonlar Ligi Serüveni
03:30 Mılan'ın Şampiyonlar Ligi Serüveni
03:50 Spor Toto 1. Lig Goller
04:00 2022 - 2023 Sezonu Büyük Maçlar
05:15 Dünya Judo Şampiyonası
06:45 Spor Toto Süper Lig Goller
06:55 Spor Takvimi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:15 Spor Toto Süper Lig Goller
12:30 Gün Ortası
13:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
15:40 Spor Toto Süper Lig Özetler
16:00 Gündem Futbol
17:50 Spor Toto 1. Lig Goller
18:00 Spor Merkezi
19:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
20:00 Spor Akşamı
21:00 Başlama Vuruşu
23:00 Aktüel Futbol