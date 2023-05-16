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16 Mayıs 2023 Eurosport Yayın Akışı

16 Mayıs 2023 Eurosport Yayın Akışı

TV Haberleri

16 Mayıs 2023 Salı günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:30 Dağ Bisikleti Dünya Kupası

01:00 Dünya Snooker Şampiyonası

02:30 Bisiklet: İtalya Turu

04:00 Snooker: Kuzey İrlanda Açık

05:30 Snooker: UK Championship

07:00 Bisiklet: İtalya Turu

09:30 Snooker: London Masters

11:30 Binicilik

12:30 Bisiklet: İtalya Turu

13:30 Bisiklet: İtalya Turu

15:00 Dağ Bisikleti Dünya Kupası

16:00 Dağ Bisikleti Dünya Kupası

17:00 Bisiklet: İtalya Turu

18:00 Bisiklet: İtalya Turu

19:00 Snooker: London Masters

20:00 Eskrim Grand Prix

21:00 Bisiklet: Macaristan Turu

22:00 Dağ Bisikleti Dünya Kupası

23:00 Dağ Bisikleti Dünya Kupası

Kaynak: InterSinema.com / TV

Eurosport Dünya TV Haberler

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