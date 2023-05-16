16 Mayıs 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
16 Mayıs 2023 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 FTA Antalyaspor - Beşiktaş
01:45 Süper Lig Haftanın Golleri
02:00 B. Giresunspor - Fenerbahçe
04:00 HK Ümraniyespor - DG Sivasspor
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 A. Demirspor - C. Alanyaspor
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Trabzonspor - Ankaragücü
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Kocaelispor - Beşiktaş
14:00 Süper Lig Haftanın Golleri
14:15 Sivasspor - Kasımpaşa
15:00 Alanyaspor - Konyaspor
15:30 Ankaragücü - Antalyaspor
16:00 Galatasaray - M. Başakşehir
18:00 Sanal Direktör
19:00 Süper Lig Maç Özetleri
20:00 Süper Lig Haftası
20:30 1. Lig Haftanın Golleri
20:45 Fenerbahçe - Trabzonspor
21:30 Santra
23:00 İstatistik Bankası
23:30 Süper Lig Haftası