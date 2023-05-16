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16 Mayıs 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

16 Mayıs 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

16 Mayıs 2023 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 FTA Antalyaspor - Beşiktaş

01:45 Süper Lig Haftanın Golleri

02:00 B. Giresunspor - Fenerbahçe

04:00 HK Ümraniyespor - DG Sivasspor

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 A. Demirspor - C. Alanyaspor

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Trabzonspor - Ankaragücü

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Kocaelispor - Beşiktaş

14:00 Süper Lig Haftanın Golleri

14:15 Sivasspor - Kasımpaşa

15:00 Alanyaspor - Konyaspor

15:30 Ankaragücü - Antalyaspor

16:00 Galatasaray - M. Başakşehir

18:00 Sanal Direktör

19:00 Süper Lig Maç Özetleri

20:00 Süper Lig Haftası

20:30 1. Lig Haftanın Golleri

20:45 Fenerbahçe - Trabzonspor

21:30 Santra

23:00 İstatistik Bankası

23:30 Süper Lig Haftası

Kaynak: InterSinema.com / TV

Antalyaspor Fenerbahçe Beşiktaş TV Haberler

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