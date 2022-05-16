16 Mayıs 2022 Resmi Gazete bugünün kararları: Resmi Gazete son dakika atamaları! 31837 sayılı Resmi Gazete kararları - Haberler

16 Mayıs 2022 Resmi Gazete bugünün kararları: Resmi Gazete son dakika atamaları! 31837 sayılı Resmi Gazete kararları
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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 16 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 16 Mayıs 2022 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi...
16 Mayıs 2022 Pazartesi tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 16 Mayıs 2022 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 16 Mayıs 2022 Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.
–– Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri