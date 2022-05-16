16 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Haberler

16 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
- Güncelleme:
- Güncelleme:
16 Mayıs 2022 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 A. Hatayspor - Trabzonspor
02:00 Beşiktaş - Fenerbahçe
04:00 FTA Antalyaspor - İH Konyaspor
06:00 Sanal Direktör
07:00 M. Başakşehir - Galatasaray
08:45 Süper Lig Haftanın Golleri
09:00 Yeni Gün
11:00 Gamer
12:00 Sanal Direktör
13:00 Şampiyonluk Klipleri
13:30 Süper Hikayem
14:30 Sporun Mabetleri
15:00 Taraftar 116. Bölüm
16:00 Trabzonspor Şampiyonluk Özel
23:00 Futbolun Şehirleri
InterSinema.com / TV