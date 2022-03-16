16 Mart İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

GEDİZ, KÜTAHYA (Haberler.com) - İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 16 Mart Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:

16.03.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ BİMEYKO, YOLGAR, AYYILDIZ, İLKYANKI, DENİZKABUĞU SİTELERİ, İLKNAK VE AKVATEK SU ÜRÜNLERİ, MERADA HAYITLI, DENİZKÖY MAHALLESİ VE CİVARLARI

16.03.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MALTEPE MAHALLESİ, 8104, 8102,8100,8101,8090/1,8090/2,8090 SOKAKLAR VE CİVARI

16.03.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AYDINLIKEVLER MAHALLESİ,6780/1,6783,6782 SOKAKLAR VE CİVARI

16.03.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AYDINLIKEVLER MAHALLESİ,6793,6791 SOKAKLAR VE CİVARI

16.03.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AYDINLIKEVLER MAHALLESİ,6795 ,6790,6794 SOKAKLAR VE CİVARI

16.03.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AYDINLIKEVLER MAHALLESİ,6796/3,6796,6795 SOKAKLAR VE CİVARI

16.03.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMREZ MAHALLESİ,İNCİ HOLDİNG

16.03.2022 09:00 16:00 AG Arıza Bakım Onarım ŞIFNE MAHALLESI 6001 SOKAK KISMEN, 6300, 6303, 6305, 6306, 6312, 6329 SOKAKLAR VE ÇEVRESI L-470 B KOLU

16.03.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması ÖRNEKKÖY MH. YUKARI KIZILCA MERKEZ MH. ÖRNEKKÖY KÜMELERI. NIFÇAYI KÜMESI. ÇAYIR ARASI KÜMEEVLERI. KIRAVLUSU KÜMEEVLERI VE CIVARLARI

16.03.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma DEMIRCILI MAHALLESI ÖDEMIŞ-İZMIR YOLU ÜZERI VE ÇEVRESI

16.03.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması İBNI MELEK MH. KIRSALI KARATEKKE MH.KIRSALI-AKKOYUNLU MH.KIRSALI-MAHMUTLAR MH. KIRSALI-YENIOBA MH. KIRSALI-TIRE BIYOGAZ-GRB SULMA TRAFOLARI-ÖZEL TRAFOLAR

16.03.2022 09:30 17:30 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÖREN MAHALLESI KÜÇÜK İBRAHIMLER SOKAK TR-2

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