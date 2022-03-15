TTB'nin başlattığı, sağlık meslek örgütlerinin destek verdiği etkinlikler çerçevesinde 14-15-16 Mart tarihlerinde, hekimler ve sağlık çalışanları hak ettikleri ücretler ve çalışma koşullarına, sağlıkta şiddete karşın etkin yasanın kabulü ve salgının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi başta olmak sorunlarının çözümüne dikkat çekmek için grev yapacaklarını duyuruldu. 16 Mart hastaneler açık mı? 16 Mart sağlık ocakları açık mı? Hastaneler, sağlık ocakları yarın açık mı, kapalı mı?

14-15-16 MART 2022 HASTANELER AÇIK MI?

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 14-15-16 Mart 2022 günlerinde sağlık çalışanlarının grev yaparak acil servis dışında hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde hizmet vermeyeceklerini duyurdu.

Üç günlük greve giden doktorlar, "Bir kez daha tabip odalarımızla birlikte başta TBMM olmak üzere etkili, yetkili olan herkese sesleniyoruz: Emeğimizin karşılığını alamadığımız, tüketen çalışma koşullarına, sağlık alanında yaşanan şiddete tek bir gün bile tahammülümüz kalmadı. Emeğimiz için, haklarımız için, acil taleplerimize yönelik adım atılmaz ise 14-15 Mart Pazartesi ve Salı günleri tüm Türkiye'de, bütün sağlık kurumlarında grevde olacağımızı ilan ediyoruz" açıklamasında bulundu.

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