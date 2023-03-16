16 Mart 2023 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
16 Mart 2023 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Futbol Anadolu
04:00 Spor Artı
05:00 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Sıra Sende
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Portekiz Süper Lig Özetler
09:35 Belçika Pro Lig Özetler
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:45 Avrupa'dan Futbol
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 İspanya La Liga Özetler
14:00 TBMM-TV
16:00 Gündem Futbol
17:50 Hollanda Eredivisie Goller
18:00 Spor Merkezi
19:50 Spor Toto Süper Lig Goller
20:00 Dakika Skor
22:00 Aktüel Futbol
23:30 Futbol Aklı