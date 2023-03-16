Üye Girişi
Haberi Paylaş

16 Mart 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

16 Mart 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

16 Mart 2023 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

01:30 Bein 1. Lig

03:00 İstatistik Bankası

03:30 Ankaragücü - C. Alanyaspor

05:15 Süper Lig Haftanın Golleri

05:30 İstanbulspor - DG Sivasspor

07:15 Süper Lig Haftanın Golleri

07:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 B. Giresunspor - V. Karagümrük

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 beIN Manşet

12:30 Beşiktaş - Samsunspor

14:00 Süper Lig Haftanın Golleri

14:15 Alanyaspor - Fenerbahçe

15:00 Sivasspor - Ankaragücü

15:30 Konyaspor - Galatasaray

16:00 Galatasaray - Kasımpaşa

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 Süper Lig Haftası

18:30 İstatistik Bankası

19:00 Gamer

20:00 Kaleci ve Golcü

21:00 Muhabir Masası

22:30 Beinspired

23:30 Süper Lig Haftası

Kaynak: InterSinema.com / TV

Ankaragücü Sivasspor beIN TV Haberler

title