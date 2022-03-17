16 Mart 2022 Haberleri
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16 Mart 2022 Manşet Haberleri.
- Rusya'dan Biden'ın Putin için kullandığı 'O bir savaş suçlusu' ifadesine tepki: Böyle bir söylem affedilemez
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- Son dakika! ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna'yı işgal eden Putin için olay yorum: O bir savaş suçlusu
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- Son Dakika: Ukrayna'ya destek paketini açıklayan ABD Başkanı Biden: Dünya Putin'e karşı birleşti, çok ağır bir bedel ödeyecek
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Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
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