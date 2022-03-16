16 Mart 2022 bugünkü vaka sayısı, vefat sayısı kaç? Koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü?

Vatandaşlar 16 Mart Çarşamba günü koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 16 Mart Çarşamba günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 16 Mart 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?

16 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

16 Mart koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.

15 MART SALI KORANAVİRÜS TESTİ SAYISI KAÇTIR?

15 Mart'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 24 bin 614 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 115 oldu. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 30 bin 553 olurken toplam 333 bin 196 PCR testi yapıldı.

15 MART Salı günü 333 bin 196 kişiye test uygulanmıştır.

15 MART SALI VAKA SAYISI KAÇTIR?

15 MART Salı 24 bin 614 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

15 MART SALI KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

15 MART Salı günü 115 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

15 MART SALI KAÇ KİŞİ İYİLEŞTİ?

15 MART Salı günü 30 bin 553 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

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