16 Mart 2022 bugünkü vaka sayısı, vefat sayısı kaç? Koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü?
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16 Mart Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı mı? 16 Mart Çarşamba günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 16 Mart Çarşamba korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?
Vatandaşlar 16 Mart Çarşamba günü koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 16 Mart Çarşamba günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 16 Mart 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?
16 Mart koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.
15 Mart'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 24 bin 614 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 115 oldu. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 30 bin 553 olurken toplam 333 bin 196 PCR testi yapıldı.
15 MART Salı günü 333 bin 196 kişiye test uygulanmıştır.
15 MART Salı 24 bin 614 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.
15 MART Salı günü 115 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.
15 MART Salı günü 30 bin 553 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.