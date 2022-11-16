16 Kasım Puan Durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Erdal Bey kaç puan aldı?

TV8'in gündüz kuşağı programı olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugünün yarışmacısı kaç puan aldı, kim kaç puan verdi merak ediliyor. İzleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 16 Kasım Çarşamba Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 16 Kasım Çarşamba Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE!

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 16 KASIM BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (16 Kasım Çarşamba) Erdal Bey yarışıyor. Bugün yarışmacılar Erdal Bey'in evine konuk olacak. Erdal Bey hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Sibel Hanım

2. gün yarışmacısı : Ceyda Hanım

3. gün yarışmacısı : Erdal Bey

4. gün yarışmacısı : Betül Hanım

5. gün yarışmacısı : Serkan Bey

Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.

Sibel Hanım'ın Erdal Bey'e verdiği puan : -



Betül Hanım'ın Erdal Bey'e verdiği puan : -

Ceyda Hanım'ın Erdal Bey'e verdiği puan : -

Serkan Bey'in Erdal Bey'e verdiği puan : -