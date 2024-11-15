16 Kasım Kayseri'de hava nasıl olacak? Kayseri günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

16 Kasım Cumartesi günü için Kayseri hava durumu tahminleri açıklandı. Kayseri'de bu tarihlerde havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, Kayseri'de önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına dair detaylı bilgi haberimizde yer alıyor. Peki, 16 Kasım Kayseri'de hava nasıl olacak? Kayseri günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

KAYSERİ HAVA DURUMU

Bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçmesi, gece ve sabah saatlerinde ise yer yer pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları, bölgeyi nispeten daha sıcak bir gün beklediğini gösteriyor. Kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek rüzgarın, gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Bu hava durumu, özellikle sabah saatlerinde görüş mesafesinin kısıtlanmasına neden olabilir, bu yüzden araç kullanacakların dikkatli olması tavsiye ediliyor.

Kayseri hava durumu hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

KAYSERİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Kayseri'de 5 günlük hava durumu şu şekilde;