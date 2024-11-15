16 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

16 Kasım Cumartesi günü için Ankara'nın hava durumu tahminleri açıklandı. Ankara'da bu tarihlerde havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, Ankara'da önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına dair detaylı bilgi haberimizde yer alıyor. Peki, 16 Kasım Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU

Bölge genelinde 16 Kasım'da hava durumu, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlarla geçecek. Yağışların akşam saatlerinden sonra Düzce, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde ise iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, bu da gün boyunca orta seviyede bir serinlik yaşanacağı anlamına geliyor.

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ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;