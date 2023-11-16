16 Kasım 2023 Resmi Gazete Yayınlandı: Bugünün kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!

16 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete'de bugünün kararları ve yeni düzenlemeler merak konusu oldu. Yasama, Yürütme ve İdare bölümlerine ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer aldı. Ayrıca, atama kararları da Resmi Gazete'de yayınlandı. 2724 sayılı Resmi Gazete'de alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF indirme seçeneği de bulunuyor. Peki, Bugünün kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!

Resmi Gazete 16 Kasım atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 16 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. 16 Kasım 2023 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Resmi Gazete kaymakam atamaları 2023! Resmî Gazete bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? PERŞEMBE CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Vakıf Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar

KURUL KARARI

–– Nükleer Düzenleme Kurulunun 9/11/2023 Tarihli ve 2023-88/1 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2023 Tarihli ve 2019/11652 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2023 Tarihli ve 2020/38826 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri