16 Kasım 2022 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 16 Kasım 2022 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 02:00 İhtimaller Kupası 03:30 Aktüel Futbol 05:00 İleri Üçlü 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:45 Özel Dosya 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Portekiz Süper Lig Özetler 09:40 Spor Toto Süper Lig Goller 09:50 Spor Toto 1. Lig Goller 10:00 Spor Bülteni 10:45 Avrupa'dan Futbol 11:00 Spor Manşet 12:30 Gün Ortası 13:25 İspanya La Liga Özetler 13:55 Spor Takvimi 14:00 TBMM-TV 18:00 Spor Merkezi 19:00 Milli Maç Özel 19:55 Eczacıbaşı Dynavit - Vakıfbank 21:30 Spor Bülteni 22:00 Milli Maç Özel 23:00 Futbol Aklı Kaynak: InterSinema.com / TV Aktüel Futbol Spor Trt TV Haberler

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