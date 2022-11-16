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16 Kasım 2022 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

16 Kasım 2022 TRT spor Yayın Akışı

16 Kasım 2022 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 İhtimaller Kupası

03:30 Aktüel Futbol

05:00 İleri Üçlü

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:45 Özel Dosya

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Portekiz Süper Lig Özetler

09:40 Spor Toto Süper Lig Goller

09:50 Spor Toto 1. Lig Goller

10:00 Spor Bülteni

10:45 Avrupa'dan Futbol

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:25 İspanya La Liga Özetler

13:55 Spor Takvimi

14:00 TBMM-TV

18:00 Spor Merkezi

19:00 Milli Maç Özel

19:55 Eczacıbaşı Dynavit - Vakıfbank

21:30 Spor Bülteni

22:00 Milli Maç Özel

23:00 Futbol Aklı

Kaynak: InterSinema.com / TV

Aktüel Futbol Spor Trt TV Haberler

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