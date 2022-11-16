16 Kasım 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
16 Kasım 2022 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 İhtimaller Kupası
03:30 Aktüel Futbol
05:00 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:45 Özel Dosya
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Portekiz Süper Lig Özetler
09:40 Spor Toto Süper Lig Goller
09:50 Spor Toto 1. Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:45 Avrupa'dan Futbol
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 İspanya La Liga Özetler
13:55 Spor Takvimi
14:00 TBMM-TV
18:00 Spor Merkezi
19:00 Milli Maç Özel
19:55 Eczacıbaşı Dynavit - Vakıfbank
21:30 Spor Bülteni
22:00 Milli Maç Özel
23:00 Futbol Aklı