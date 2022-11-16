16 Kasım 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? Türkiye-İskoçya maçı ne zaman?

Futbolseverler hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, Futbolseverler hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, 16 Kasım Çarşamba hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?