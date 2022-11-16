16 Kasım 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? Türkiye-İskoçya maçı ne zaman?
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Futbolseverler hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, Futbolseverler hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, 16 Kasım Çarşamba hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak merak ediliyor. Futbolseverler Türkiye-İskoçya maçınınne zaman olacağını araştırıyor. Peki, 16 Kasım 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? Türkiye-İskoçya maçı ne zaman? İşte detaylar haberimizde...
16 KASIM 2022 BUGÜN HANGİ, MAÇLAR VAR?
Türkiye-İskoçya Maçı, 16 Kasım Çarşamba günüsaat 20:00 oynanacak. Türkiye ve İskoçya, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı maçı, Diyarbakır'da, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.