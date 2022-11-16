16 Kasım 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
16 Kasım 2022 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Bein 1. Lig
01:30 Final
03:00 Süper Lig Haftası
03:30 İstatistik Bankası
04:00 İstanbulspor - A. Hatayspor
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 Y. Kayserispor - A. Konyaspor
07:45 1. Lig Haftanın Golleri
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Beşiktaş - Adanaspor
10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Diyarbakirspor - Galatasaray
14:00 Süper Lig Haftası
14:30 İstatistik Bankası
15:00 Süper Lig Maç Özetleri
16:00 Ankaragücü - Trabzonspor
17:45 Süper Lig'in Gol Krallari
18:00 Süper Lig Haftası
18:30 İstatistik Bankası
19:00 Gamer
20:00 Kaleci ve Golcü
21:00 Muhabir Masası
22:30 Beinspired
23:30 Süper Lig Haftası