Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün ödül oyunu oynanıyor, bugün dokunulmazlık oyunu yok. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? 16 Haziran Survivor ödül oyununu kim kazandı, ödül ne? 16 Haziran Perşembe bireysel ödül oyunu ödülü nedir, hangi isim kazandı?

16 HAZİRAN SURVİVOR BİREYSEL ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Ödül oyunu bireysel olarak oynanıyor. Şuanda Nagihan ve Ogeday arasında mücadele devam ediyor.

Ogeday vs Nagihan mücadelesi şuanda 1-0 Ogeday'ın üstünlüğü ile devam ediyor.

Ogeday 2-0 kazandı.

Sırada Ayşe ve Hikmet mücadelesi var.

Hikmet-Ayşe mücadelesini kazanan 2-1 ile Hikmet oluyor. Ödülü kazanan isimlerden birisi Hikmet oldu.

Batuhan-Nisa mücadelesini kazanan 2-0 ile Batuhan oluyor. Ödülü kazanan isimlerden birisi Batuhan oldu.

Berkan-Adem mücadelesini kazanan 2-0 ile Berkan oluyor. Ödülü kazanan isimlerden birisi Berkan oldu.

Ödülü toplam 4 kişi kazanacak. Ödül oyununu kazanan kişiler henüz belli olmadı. Açıklandığında yazımıza ekleyeceğiz.

Ödülü kazanan yarışmacılar :

- Ogeday

- Hikmet

- Batuhan

- Berkan

SURVİVOR 16 HAZİRAN 2022 ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Bugünkü ödül oyununda toplam 4 kazanan olacak. Kazanan 4 kişiye 50'şer bin TL değerinde Trendyol cüzdan bakiyesi hediye edilecek.

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