16 Haziran Cuma Hutbesi yayınlandı! 16 Haziran Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 16 Haziran Cuma Hutbesi!

Diyanet İşleri Başkanlığı 16 Haziran Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı! Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. 16 Haziran Cuma Hutbesi yayınlandı! İşte, 16 Haziran Cuma Hutbesi tam metni!

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 16 Haziran Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor. 16 Haziran Cuma Hutbesi yayınlandı! 16 Haziran Cuma Hutbesi tam metni!

16 HAZİRAN CUMA HUTBESİ YAYINLANDI