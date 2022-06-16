16 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 16 Haziran 2022 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Beşiktaş - G. Giresunspor 02:00 Fta Antalyaspor - A.alanyaspor 03:45 Süper Lig Haftanın Golleri 04:00 Ç. Rizespor - Y. Kayserispor 05:45 Süper Lig Haftanın Golleri 06:00 İH Konyaspor 07:45 Süper Lig Haftanın Golleri 08:00 Göztepe - Fenerbahçe 09:45 Süper Lig Haftanın Golleri 10:00 Sezonun Golleri 11:00 Süper Lig Gol Kralı 11:15 Süper Lig Asist Kralı 11:30 Süper Lig Haftanın Golleri 11:45 1. Lig Haftanın Golleri 12:00 Galatasaray - Orduspor 13:45 1 Yıldız 10 Gol 14:00 V.karagümrük - Trabzonspor 15:45 Süper Lig Haftanın Golleri 16:00 Malatyaspor - Beşiktaş 17:15 1 Yıldız 10 Gol 17:30 Sezonun Golleri 18:00 Göztepe - Fenerbahçe 19:45 Süper Lig Haftanın Golleri 20:00 Futbolun Şehirleri 21:00 Spor Turu 22:30 Fenerbahçe - Galatasaray Galatasaray'da teknik direktör kim olmalı? #Galatasaray | #DursunÖzbek — Haberler (@Haberler) June 11, 2022 InterSinema.com / TV Münir Karaloğlu Fenerbahçe Beşiktaş TV Haberler

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