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16 Eylül TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?

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16 Eylül tarihli TV yayın akışı merak ediliyor. 16 Eylül TV yayın akışı merak ediliyor. Bu akşam TV'de hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. ATV, Kanal D, Star ve Show TV'nin akşam yayın akışında neler olduğu detayları ile birlikte haberimizde yer alıyor.ATV, Kanal D, Star ve Show gibi kanallarda bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte detaylar...

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 16 Eylül yayın akışı! Bugün hangi diziler var? 16 Eylül bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. Peki, Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? İşte detaylar...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Bizi Birleştiren Hayat

11:45 Bizi Birleştiren Hayat

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yalan

ATV YAYIN AKIŞI

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 ATV Gün Ortası

14: 00 Sen Anlat Karadeniz

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 ATV Ana Haber

20: 00 Bir Gece Masalı

23: 00 Uluslararası / Yabancı Sinema

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.00 Şehirden Uzakta

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

15.30 Gönül Dağı

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Kara Ağaç Destanı

23.45 Yabancı Sinema "Zafere Kaçış"

02.05 Gönül Dağı

04.35 Seksenler

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Oynat Bakalım

08:45 Aramızda Kalmasın / Canlı

11:00 Gazete Magazin Yaz / Canlı

13:30 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:30 Aramızda Kalmasın

04:30 Gazete Magazin Yaz

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