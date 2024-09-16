16 Eylül TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?
16 Eylül tarihli TV yayın akışı merak ediliyor. 16 Eylül TV yayın akışı merak ediliyor. Bu akşam TV'de hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. ATV, Kanal D, Star ve Show TV'nin akşam yayın akışında neler olduğu detayları ile birlikte haberimizde yer alıyor.ATV, Kanal D, Star ve Show gibi kanallarda bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte detaylar...
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 16 Eylül yayın akışı! Bugün hangi diziler var? 16 Eylül bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. Peki, Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? İşte detaylar...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Bizi Birleştiren Hayat
11:45 Bizi Birleştiren Hayat
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yalan
ATV YAYIN AKIŞI
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 ATV Gün Ortası
14: 00 Sen Anlat Karadeniz
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 ATV Ana Haber
20: 00 Bir Gece Masalı
23: 00 Uluslararası / Yabancı Sinema
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.00 Şehirden Uzakta
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
15.30 Gönül Dağı
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Kara Ağaç Destanı
23.45 Yabancı Sinema "Zafere Kaçış"
02.05 Gönül Dağı
04.35 Seksenler
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Oynat Bakalım
08:45 Aramızda Kalmasın / Canlı
11:00 Gazete Magazin Yaz / Canlı
13:30 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Aramızda Kalmasın
04:30 Gazete Magazin Yaz