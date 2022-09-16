16 Eylül Puan Durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Uygar Bey'in puan durumu ne, bugün kim kaç puan aldı?

TV8'in gündüz kuşağı programı olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugünün yarışmacısı kaç puan aldı, kim kaç puan verdi merak ediliyor. İzleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 16 Eylül Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim diskalifiye oldu, neden? Seval Hanım diskalifiye mi oldu, neden yok? Seval Söyleyen neden diskalifiye edildi?

Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 16 Eylül Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE!

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 16 EYLÜL BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (16 Eylül Cuma) Uygar Bey yarışıyor. Bugün yarışmacılar Uygar Bey'in evine konuk olacak. Uygar Bey hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Emre Bey

2. gün yarışmacısı : Seval Hanım

3. gün yarışmacısı : Jale Hanım

4. gün yarışmacısı : Bahar Hanım

5. gün yarışmacısı : Uygar Bey

Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.

Emre Bey'in Uygar Bey'e verdiği puan : 4 puan

4 puan Jale Hanım'ın Uygar Bey'e verdiği puan : 4 puan

4 puan Seval Hanım'ın Uygar Bey'e verdiği puan : 8 puan

8 puan Bahar Hanım'ın Uygar Bey'e verdiği puan : 8 puan