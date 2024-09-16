Üye Girişi
Haberler

16 EYLÜL HAVA DURUMU | Sağanak yağış uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hava nasıl olacak?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağanak yağış uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hava nasıl olacak? 16 Eylül tarihinde sağanak yağış bekleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa için hava durumu tahminleri yapıldı. Vatandaşların yağışa karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

16 Eylül tarihinde yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış bekleniyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerde etkili olacak yağışlar, vatandaşları olumsuz etkileyebilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bu bölgelerde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi öngörülürken, özellikle öğle ve akşam saatlerinde şiddetini artırabileceği belirtiliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? 16 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hava nasıl, yağmur yağacak mı?

16 EYLÜL HAVA DURUMU

Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kıyı Ege ile Tekirdağ, Çanakkale, Sakarya, Manisa, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa'nın güneyi ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

16 EYLÜL HAVA DURUMU | Sağanak yağış uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hava nasıl olacak?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Bazı iller için beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde:

Ankara: Parçalı bulutlu, 29°C

İstanbul: Parçalı bulutlu, 29°C

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 31°C

Adana: Parçalı bulutlu, 35°C

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 32°C

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 30°C

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 29°C

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, 29°C

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 36°C

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Soğuk Haber Hava Durumu İstanbul Ankara Yaşam Bursa İzmir Eylül

Kahreden fotoğraf! Narin'in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı

Kahreden fotoğraf! Narin'in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı

 Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı! Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş

Narin cinayetinde deliller böyle saklandı! Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş

 FBI, 'Suikast girişimi' dedi! Trump golf oynarken ateş açılmıştı

FBI, 'Suikast girişimi' dedi! Trump golf oynarken ateş açılmıştı
Bilal Erdoğan'dan Fatih Altaylı için ağır sözler: Ahlaksız adam askerlerin postallarını yalıyordu

"Ahlaksız adam askerlerin postallarını yalıyordu"
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
16 EYLÜL HAVA DURUMU | Sağanak yağış uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hava nasıl olacak? Resmi Gazete bugün (16 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 16 Eylül Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 16 Eylül TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Hangisi, kalıntıları İzmir'de bulunan bir antik kenttir? Hangisinin finalinde karşılaşan iki tenisçinin maçını yerinde seyreden biri New York'tadır? TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ maçı kaç kaç bitti? MAÇ ÖZETİ Trabzonspor- Beşiktaş maçını kim kazandı? Visca neden kırmızı kart gördü? Edin Visca'nın kart gördüğü pozisyon! TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM! Trabzonspor- Beşiktaş maçı kaç kaç? TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ İLK 11'LER! Beşiktaş ilk 11'de kimler var? BEIN SPORTS CANLI (HD) İZLE Havalimanında aldatıldığını öğrendi! Olay nerede oldu? (VİDEO İZLE)
title