16 EYLÜL HAVA DURUMU | Sağanak yağış uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hava nasıl olacak?

16 Eylül tarihinde yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış bekleniyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerde etkili olacak yağışlar, vatandaşları olumsuz etkileyebilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bu bölgelerde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi öngörülürken, özellikle öğle ve akşam saatlerinde şiddetini artırabileceği belirtiliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? 16 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hava nasıl, yağmur yağacak mı?

16 EYLÜL HAVA DURUMU

Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kıyı Ege ile Tekirdağ, Çanakkale, Sakarya, Manisa, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa'nın güneyi ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Bazı iller için beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde:

Ankara: Parçalı bulutlu, 29°C

İstanbul: Parçalı bulutlu, 29°C

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 31°C

Adana: Parçalı bulutlu, 35°C

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 32°C

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 30°C

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 29°C

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, 29°C

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 36°C