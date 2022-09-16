16 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
16 Eylül 2022 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Kaleci ve Golcü
01:00 Muhabir Masası
02:30 Gamer
03:30 İstatistik Bankası
04:00 Gaziantep Fk-hk Ümraniyespor
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 Y.kayserispor-fta Antalyaspor
07:45 1. Lig Haftanın Golleri
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Erzurumspor - Fenerbahçe
10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Ankaraspor - Galatasaray
14:00 Fenerbahçe - C. Alanyaspor
14:45 Galatasaray - A. Konyaspor
15:15 Ankaragücü - Dg Sivasspor
15:45 Süper Lig Haftanın Golleri
16:00 A. Konyaspor - A. Hatayspor
17:45 Süper Lig'in Gol Krallari
18:00 Süper Lig Haftası
18:30 İstatistik Bankası
19:00 Beinspired
20:00 Süper Hikayem
21:00 Santra
22:30 Süper Lig Haftanın Golleri
22:45 1. Lig Haftanın Golleri
23:00 İstatistik Bankası
23:30 Süper Lig Haftası