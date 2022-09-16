16 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 16 Eylül 2022 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Kaleci ve Golcü 01:00 Muhabir Masası 02:30 Gamer 03:30 İstatistik Bankası 04:00 Gaziantep Fk-hk Ümraniyespor 05:45 Süper Lig Haftanın Golleri 06:00 Y.kayserispor-fta Antalyaspor 07:45 1. Lig Haftanın Golleri 08:00 Süper Lig Maç Özetleri 09:00 Erzurumspor - Fenerbahçe 10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri 11:00 Bein Manşet 12:30 Ankaraspor - Galatasaray 14:00 Fenerbahçe - C. Alanyaspor 14:45 Galatasaray - A. Konyaspor 15:15 Ankaragücü - Dg Sivasspor 15:45 Süper Lig Haftanın Golleri 16:00 A. Konyaspor - A. Hatayspor 17:45 Süper Lig'in Gol Krallari 18:00 Süper Lig Haftası 18:30 İstatistik Bankası 19:00 Beinspired 20:00 Süper Hikayem 21:00 Santra 22:30 Süper Lig Haftanın Golleri 22:45 1. Lig Haftanın Golleri 23:00 İstatistik Bankası 23:30 Süper Lig Haftası Kaynak: InterSinema.com / TV Maç Özetleri Gaziantep FK TV Haberler

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