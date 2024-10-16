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16 Ekim Van hava durumu | Van'da hava nasıl olacak? Van günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

16 Ekim Van hava durumu | Van'da hava nasıl olacak? Van günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
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Van'da hava durumu nasıl olacak? 16 Ekim günü için Van hava durumu ve önümüzdeki 5 gün için hava durumu tahminleri haberimizde yer alıyor. Van'da yaşayanlar ve ziyaret planı yapanlar hava durumunu merak ediyor.

Van'da 16 Ekim günü hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Özellikle öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gün içinde sıcaklık 20°C civarında seyredecek. Van hava durumu tahmini vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Van günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini haberimizde yer alıyor.

VAN'DA HAVA NASIL?

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde, Malatya hariç, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların Ağrı çevreleri, Erzurum'un güney ve Muş'un doğu kesimleri ile gece saatlerinde Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Van'da ise sıcaklık 20°C civarında olacak, parçalı ve çok bulutlu bir hava ile yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir.

16 Ekim Van hava durumu | Van'da hava nasıl olacak? Van günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

VAN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Van'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;

16 Ekim Van hava durumu | Van'da hava nasıl olacak? Van günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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