Sağanak yağışların devam ettiği bu günlerde kullanıcılar özellikle sabah saatlerinde "Yarın hava durumu ne, kaç derece, yağmur var mı?" Sorularına yanıt arıyorlar. Peki, 16 Ekim hava durumu nasıl? İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Hava durumu yarın nasıl olacak, yağmur var mı? İşte detaylar…

16 EKİM HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Hava durumu yarın nasıl olacak, yağmur var mı?

Bu günlerde havaların sık sık değişmesi nedeniyle kullanıcılar, özellikle sabah saatlerinde "Yarın hava nasıl olacak, kaç derece olacak, yağmur yağacak mı?" gibi soruların yanıtlarını arıyorlar. 16 Ekim hava durumu nasıl? İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Hava durumu yarın nasıl olacak, yağmur var mı? Büyük şehirler için haftalık hava tahminlerine dair detaylar ise şu şekilde…

16 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İSTANBUL

- 16 Ekim 2023 Pazartesi günü hava İstanbul'da parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 16 derece olarak tahmin ediliyor.

- 17 Ekim 2023 Salı günü hava yine parçalı bulutlu olacak, sıcaklık ise 19 derece olacak.

- 18 Ekim 2023 Çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 17 dereceyi gösterecek.

- 19 Ekim 2023 Perşembe günü için hava durumu tahminlerine göre yine İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık ise 21 derece civarında seyredecek.

- 20 Ekim 2023 Cuma günü hava yine parçalı bulutlu olacak, sıcaklık ise 23 derece olarak tahmin ediliyor.

16 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İZMİR

- 16 Ekim 2023 Pazartesi günü İzmir'de hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 27 derece olarak tahmin ediliyor.

- 17 Ekim 2023 Salı günü hava yine parçalı bulutlu olacak, sıcaklık ise 24 derece olacak.

- 18 Ekim 2023 Çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 22 dereceyi gösterecek.

- 19 Ekim 2023 Perşembe günü için hava yine parçalı bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 23 derece civarında seyredecek.

- 20 Ekim 2023 Cuma günü ise hava parçalı bulutlu olacak, sıcaklık ise 26 derece olarak tahmin ediliyor.

16 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ANKARA

- 16 Ekim 2023 Pazartesi günü Ankara'da hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 22 derece olarak tahmin ediliyor.

- 17 Ekim 2023 Salı günü hava yine parçalı bulutlu olacak, sıcaklık ise 19 derece olacak.

- 18 Ekim 2023 Çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 14 dereceyi gösterecek.

- 19 Ekim 2023 Perşembe günü için hava yine parçalı bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 18 derece civarında seyredecek.

- 20 Ekim 2023 Cuma günü ise hava parçalı bulutlu olacak, sıcaklık ise 20 derece olarak tahmin ediliyor.

16 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HATAY

- 16 Ekim 2023 Pazartesi günü Hatay'da hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 27 derece olarak tahmin ediliyor.

- 17 Ekim 2023 Salı günü hava yine parçalı bulutlu olacak, sıcaklık ise 28 derece olacak.

- 18 Ekim 2023 Çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 26 dereceyi gösterecek.

- 19 Ekim 2023 Perşembe günü için hava yine parçalı bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 26 derece civarında seyredecek.

- 20 Ekim 2023 Cuma günü ise hava parçalı bulutlu olacak, sıcaklık ise 27 derece olarak tahmin ediliyor.

16 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ADANA

- 16 Ekim 2023 Pazartesi günü Adana'da hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 27 derece olarak tahmin ediliyor.

- 17 Ekim 2023 Salı günü hava yine parçalı bulutlu olacak, sıcaklık ise 29 derece olacak.

- 18 Ekim 2023 Çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 26 dereceyi gösterecek.

- 19 Ekim 2023 Perşembe günü için hava yine parçalı bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 28 derece civarında seyredecek.

- 20 Ekim 2023 Cuma günü ise hava parçalı bulutlu olacak, sıcaklık ise 28 derece olarak tahmin ediliyor.

16 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ANTALYA

- 16 Ekim 2023 Pazartesi günü Antalya'da hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 27 derece olarak tahmin ediliyor.

- 17 Ekim 2023 Salı günü hava yine parçalı bulutlu olacak, sıcaklık ise 27 derece olacak.

- 18 Ekim 2023 Çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 24 dereceyi gösterecek.

- 19 Ekim 2023 Perşembe günü için hava yine parçalı bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 26 derece civarında seyredecek.

- 20 Ekim 2023 Cuma günü ise hava parçalı bulutlu olacak, sıcaklık ise 25 derece olarak tahmin ediliyor.

16 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU BURSA

- 16 Ekim 2023 Pazartesi günü Bursa'da hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 20 derece olarak tahmin ediliyor.

- 17 Ekim 2023 Salı günü hava yine parçalı bulutlu olacak, sıcaklık ise 21 derece olacak.

- 18 Ekim 2023 Çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 16 derece olarak öngörülüyor.

- 19 Ekim 2023 Perşembe günü için hava yine parçalı bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 21 derece civarında seyredecek.

- 20 Ekim 2023 Cuma günü ise hava parçalı bulutlu olacak, sıcaklık ise 27 derece olarak tahmin ediliyor.

16 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU VAN

- 16 Ekim 2023 Pazartesi günü Van'da hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 17 derece olarak tahmin ediliyor.

- 17 Ekim 2023 Salı günü hava yine parçalı bulutlu olacak, sıcaklık ise 17 derece olacak.

- 18 Ekim 2023 Çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 16 derece olarak öngörülüyor.

- 19 Ekim 2023 Perşembe günü için hava yine parçalı bulutlu olması bekleniyor ve sıcaklık 14 derece civarında seyredecek.

- 20 Ekim 2023 Cuma günü ise hava parçalı bulutlu olacak, sıcaklık ise 15 derece olarak tahmin ediliyor.

16 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU GAZİANTEP

- 16 Ekim 2023 Pazartesi günü Gaziantep'te hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 24 derece olarak tahmin ediliyor.

- 17 Ekim 2023 Salı günü hava yine parçalı bulutlu olacak, sıcaklık ise 26 derece olacak.

- 18 Ekim 2023 Çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 23 derece olarak öngörülüyor.

- 19 Ekim 2023 Perşembe günü için hava yine parçalı bulutlu olması bekleniyor ve sıcaklık 22 derece civarında seyredecek.

- 20 Ekim 2023 Cuma günü ise hava parçalı bulutlu olacak, sıcaklık ise 22 derece olarak tahmin ediliyor.