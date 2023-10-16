Türkiye'nin gündeminde yer alan konular arasında kabine toplantısı yer alıyor. Arama motorlarında ise kabine toplantısının ne zaman olduğu aratılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen kabine toplantıları heyecanla bekleniyor. Bugün kabine toplantısı var mı? Toplantı hangi gün, saat kaçta yapılacak?

16 Ekim bugün Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı hangi gün, saat kaçta yapılacak?

Ülkenin gündemleri hakkında görüşmelerin yapıldığı kabine toplantısının zamanı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşen toplantının tarihi hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Peki, Bugün kabine toplantısı var mı? Toplantı hangi gün, saat kaçta yapılacak?

BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

En son Kabine Toplantısı 9 Ekim'de yapıldı bu nedenle 16 Ekim tarihinde Kabine Toplantısı yapılmayacak.

9 EKİM KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son kabine toplantımızdan bugüne kadar ülkemize ve milletimize hizmetle dolu günler geçirdik. MGK'nın eylül ayı toplantısında sahadaki sonuçları, daha sonra ortaya çıkan önemli kararlar aldık. Türkiye'nin güvenliği söz konusu olduğunda stratejimizi sürekli geliştirerek hayata geçiriyoruz.

Emeklilerimizin çektiği sıkıntıları biliyorum. Kabine toplantımızda yaptığımız değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak yeni karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi yapmayı kararlaştırdık. Emekli olup, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır" dedi.

"YILBAŞINDA EMEKLİLERİMİZİN DURUMUNU TEKRAR GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ"

Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkacak kaynağı milletimizin her kesimi ile paylaşma ilkemizi doğal gazdan, emekli maaşlarına kadar hayata geçirmeyi sürdüreceğiz."

"GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

İstanbul'da hoşgörü ve dayanışma ikliminin Kudüs başta olmak üzere dünyanın her yerine örnek olmasını temenni ediyoruz. Bu süreçte Ankara ve İstanbul'da yaptığımız çok sayıda görüşme ve toplantıyla ülkemizi büyütme, milletimizin refahını yükseltme mücadelemizi kesintisiz sürdürdük. Dünyada ve bölgemizde tüm yaşanan gelişme, elbette yakın takibimiz altındadır."