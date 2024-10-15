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16 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

16 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
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16 Ekim tarihli Ankara hava durumu raporu ve önümüzdeki 5 gün için yapılan tahminler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Başkent Ankara'da yaşayanlar, günlük planlarını yaparken hava durumu bilgilerine dikkat etmek isteyebilirler. Özellikle hafta sonu planları yapanlar ve açık hava etkinlikleri düşünenler, önümüzdeki günlerde hava koşullarının nasıl olacağını merak ediyor.

16 Ekim Çarşamba günü için Ankara hava durumu raporu ve önümüzdeki 5 gün için yapılan tahminler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncellendi. Başkent Ankara'da yaşayanlar, günlük programlarını düzenlerken hava koşullarına dikkat etmeye özen gösteriyor. Özellikle hafta sonu planı olanlar, açık hava etkinlikleri düzenlemeyi düşünenler ve şehirde seyahat etmeyi planlayanlar, önümüzdeki günlerde hava durumunun nasıl olacağını yakından takip ediyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Hava sıcaklıkları ise 23°C civarında seyredecek. Özellikle akşam saatlerinde hava serinleyeceği için, dışarıda bulunanların uygun giyinmeleri öneriliyor. Gün boyunca sıcaklık değişikliklerine hazırlıklı olmak, hem gündüz hem de gece aktiviteleri için faydalı olacaktır.

16 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;

16 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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