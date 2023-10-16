16 Ekim tarihli güncel altın fiyatları merak konusu oldu. Çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatları araştırılıyor. Altının gram fiyatının güne yükselişle başlaması, tam altının fiyatının ne kadar olduğunu gündeme getirdi. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 16 Ekim Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Çeyrek, Gram ve Yarım Altın Ne Kadar Oldu?

16 Ekim Altın Fiyatları: Çeyrek, Gram ve Yarım Altın Ne Kadar Oldu?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 16 Ekim güncel altın fiyatları araştırılıyor. Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.714 lira seviyesinden işlem görüyor.Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 16 Ekim Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 1,1 düşüşle 1.910 dolar seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 2.880 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 11.780 liradan satılıyor.

GÖZLER İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASINDA

Analistler, İsrail- Filistin çatışmasının yatırımcıların odağında olduğunu hatırlatarak, ateşkese ilişkin söylemlerin artmasıyla risk iştahının sınırlı da olsa yükseldiğini ifade etti.

YATIRIMCILAR FED'E ODAKLANDI

ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günkü açıklamaları başta olmak üzere Fed üyelerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade eden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 93 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağının öngörüldüğünü söyledi.

ONS ALTINDA 1.930 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise New York Fed imalat endeksi ile birlikte İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 ve 1.940 doların direnç, 1.910 ve 1.900 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.