16 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 16 Ekim 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 02:00 İtalya Seri A Özetler 02:30 FIFA Magazin 02:55 Spor Takvimi 03:00 Stadyum 04:30 Spor Artı 05:30 İleri Üçlü 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Boluspor - Altaş Denizlispor 08:45 İtalya Seri A Goller 08:55 Spor Takvimi 09:00 Orhan Ayhan'la 09:30 Dünya Kupası Hikayeleri 09:55 Spor Takvimi 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Takvimi 11:00 Yüz Yüze Futbol 12:30 Spor Bülteni 13:25 Manisa Futbol Kulübü - Altay 15:30 Spor Bülteni 15:55 Çaykur Rizespor - Eyüpspor 18:00 Spor Haftasonu 18:55 Altınordu - Yılport Samsunspor 21:00 Dakika Skor 22:00 Stadyum Kaynak: InterSinema.com / TV Orhan Ayhan İtalya Trt TV Haberler

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