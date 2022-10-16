16 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
16 Ekim 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 İtalya Seri A Özetler
02:30 FIFA Magazin
02:55 Spor Takvimi
03:00 Stadyum
04:30 Spor Artı
05:30 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Boluspor - Altaş Denizlispor
08:45 İtalya Seri A Goller
08:55 Spor Takvimi
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Dünya Kupası Hikayeleri
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:25 Manisa Futbol Kulübü - Altay
15:30 Spor Bülteni
15:55 Çaykur Rizespor - Eyüpspor
18:00 Spor Haftasonu
18:55 Altınordu - Yılport Samsunspor
21:00 Dakika Skor
22:00 Stadyum