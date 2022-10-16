16 Ekim 2022 Atv Yayın Akışı
TV Haberleri
16 Ekim 2022 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Yalnız Kurt
03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
06:20 Bir Zamanlar Çukurova
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Kardeşlerim
15:45 Yalnız Kurt
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gül Masalı