Milli Savunma Bakanlığı tarafından az önce gelen duyuru ile Sözleşmeli er alımı kılavuzu yayımlandı. 21 Ağustos 2023 tarihi ile gelmiş olan duyuruya göre Kara, Deniz ve Kava Kuvvetleri Komutanlıkları bünyelerindeki eksikliği gidermek üzere Askeri Personel Alımı yapılacak. Peki, 16 bin sözleşmeli er alımı ne zaman? 2023/4 sözleşmeli er alımı şartları ne, kimler başvurabilir?

KİMLER BAŞVURABİLİR

• Türk Vatandaşı olmak,

• Her ne sebeple olursa olsun askeri okullar ile ilişiği kesimemiş olmak,

• TSK'da daha önce askeri Personel ( subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er ) olarak atanmamış olmak,

• Kamu haklarından mahrum olmamak,

• Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

• Herhangi bir Terör örgütü üyeliği olmamak,

• Herhangi bir Siyasi Perti üyeliği bulunmamak,

• Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erler için belirtilen şartları taşımak,

16 BİN SÖZLEŞMELİ ER ALIMI NE ZAMAN?



Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1998 tarihinden sonra doğanlar),

Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1998 tarihi ile 31 Aralık 2003 tarihleri arasında doğanlar) ve diğer başvuru şartlarını taşıyorsanız bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyarak Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe hemen başvuruda bulunabilirsiniz.

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