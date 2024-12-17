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16 Aralık Pazartesi reyting sonuçları! 16 Aralık 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? AB kategorisinde 16 Aralık'ta kim zirveye çıktı?

16 Aralık Pazartesi reyting sonuçları! 16 Aralık 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? AB kategorisinde 16 Aralık'ta kim zirveye çıktı?
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16 Aralık Pazartesi gününün reyting sonuçları açıklandı. En çok izlenen program hangi dizi oldu ve hangi dizi AB kategorisinde zirveye çıktı? 16 Aralık 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu, merak edilen detaylar haberimizde!

16 Aralık Pazartesi reyting sonuçları, televizyon dünyasını yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Hangi dizi veya program zirveye çıktı, AB ve Total kategorisinde günün galibi kim oldu? "16 Aralık 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu?" sorusu, dizi ve program takipçileri tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte, 16 Aralık reyting sonuçları ve detayları…

16 ARALIK 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

  1. Uzak Şehir KANAL D
  2. Uzak Şehir (Özet) KANAL D
  3. Esra Erol'da ATV
  4. Kızıl Goncalar NOW
  5. Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
  6. Atv Ana Haber ATV
  7. Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
  8. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi TRT 1
  9. MasterChef Türkiye TV8
  10. Show Ana Haber SHOW TV

16 Aralık Pazartesi reyting sonuçları!

16 ARALIK 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

  1. Uzak Şehir KANAL D
  2. Kızıl Goncalar NOW
  3. Esra Erol'da ATV
  4. MasterChef Türkiye TV8
  5. Kızıl Goncalar (Özet) NOW
  6. Uzak Şehir (Özet) KANAL D
  7. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi TRT 1
  8. Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
  9. Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
  10. Show Ana Haber SHOW TV
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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