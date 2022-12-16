16 Aralık Masterchef haftanın 3. dokunulmazlığını kim kazandı? 16 Aralık Cuma Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım aldı?

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 16 Aralık bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? merak edildi. Bugün dokunulmazlık oyununda 3 farklı mutfak ile yemekler yapıldı. En iyi yemeği yapanlar dokunulmaz olacak ve diğer takımdan 1 kişi eleme potasına girecek. Peki, Masterchef 3. dokunulmazlığı kim aldı? 16 Aralık Cuma Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı İşte detaylar...

16 Aralık Cuma günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu kim kazandı merak ediliyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef haftanın 3. dokunulmazlığını kim aldı? 16 Aralık Cuma Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...

MASTERCHEF BU HAFTA DOKUNULMAZLIKTA KİM ÖNDE?

Bu haftaki dokunulmazlıkların hepsini Mavi takım kazandı. Mavi takım 2-0 önde.

MASTERCHEF 16 ARALIK DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bugünkü haftanın 3. dokunulmazlık oyununda yarışmacılar 3 farklı mutfaktan yemekler yapacak. Türk Mutfağı, Asya Mutfağı ve İtalyan Mutfağı'ndan başlangıç-ana yemek-tatlı yapacak olan yarışmacıların her mutfak için 30'ar dakika süresi olacak.

Kazanan takımlar ve yemekler şöyle:

Türk Mutfağı:

Başlangıç kazanan takım : Kırmızı takım

Kırmızı takım Ana yemek kazanan takım : Kırmızı takım

Kırmızı takım Tatlı kazanan takım : Mavi takım

İlk turu 2-1 Kırmızı takım kazanıyor.

Asya Mutfağı:

Başlangıç kazanan takım : -

Ana yemek kazanan takım : -

Tatlı kazanan takım : -

İtalyan Mutfağı:

Başlangıç kazanan takım : -

Ana yemek kazanan takım : -

Tatlı kazanan takım : -

Kazanan takım henüz belli olmadı. Şeflerin tadımlarından sonra kazananlar açıklanacak ve günün dokunulmazlığını alan takım belli olacak. Eğer Mavi takım kazanırsa Kırmızı takımın tüm oyuncuları eleme adayı olmuş olacak.