16 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! 16 Aralık Cuma günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 16 Aralık Perşembe Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detaylar!
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 16 Aralık Cuma günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 16.12.2022 08:30 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM REŞATBEY MAHALLESİ 169-170-162-186-163-161-160-329-188-176-190-189 SK PAZAR PAZARI VE CİVARLARI
- 16.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SAKARLI MAHALLESİ TAMAMI KUYUCAK MAHALLESİ TAMAMI SÖĞÜTALAN MAHALLESİ TAMAMI BADEMLİ MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 16.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI CUMHURİYET, GÜZELYURT, HAFSA SULTAN, LALELİ, MESİR MAHALLELERİ
- 16.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 75 YIL, HAFSASULTAN, LALELİ MAHALLELERİ, YENİ MAHALLE
- 16.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BARBAROS, KUŞLUBAHÇE, SPİL, YARSAHANLAR MAHALLELERİ
- 16.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KECİLİKÖY MAHALLESİ
- 16.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI PAZARKÖY,TEKELİOĞLU MAHALLESİ TAŞ DAMLARI MEVKİ HAMZA BÖREKÇİGİL TARIMSAL SULAMA VE CİVARI
- 16.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI PAZARKOY MAHALLESİ VE BAĞLI OLAN ORHANİYE, POMAK ÇİFTLİĞİ CİVARI
- 16.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KAVAKALAN AKÇAALAN SÖĞÜTLÜ ŞAHİNKAYA TEPEBAŞI MAHALLELERİ BEYOBA TST AKÇAALAN-YAYAKIRILDIK İÇME SUYU TESİSLERİ GÖRDES ORMAN DEPOSU
- 16.12.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM KARAALİ MAHALLESİ
- 16.12.2022 10:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM 4 EYLÜL MAHALLESİ ŞEHİT MEHMET TOPCUOGLU CADDESİ ŞAH SÜLEYMAN CADDESİ ŞEHİT AHMET AKDENİZ CADDES 120 EVLER CİVARI 265 268 266 SOKAK NERGİS SOKAK
- 16.12.2022 10:00 11:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MİTHAT PAŞA MAHALLESİ SEVGİ YOLU,18 SOKAK
- 16.12.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MİTHAT PAŞA MAHALLESİ ATATÜRK,TURAN ,FEVZİPAŞA DUTLU SOKAK,1,5,87,8,9,10 SOKAKLAR
- 16.12.2022 13:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ESKİCAMİ VE MİTHATPAŞA MAHALLERİNE BAĞLI KURUDERE VE TURAN CADDELERİ, 19,15,23,26,25,20 SOKAKLAR
- 16.12.2022 14:00 15:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BOZAĞAÇ MAHALLESİ (TR-3)
- 16.12.2022 14:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM BOZAĞAÇ MAHALLESİ (TR-4)
- 16.12.2022 14:00 15:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ATATÜRK MAHALLESİ KASABLAR CAD. 535,537,613,624 SOKAKLAR
- 16.12.2022 15:00 16:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ZAFER MAHALLESİ YÜKSEL ÖZDEMİR, SİTE, BELEDİYE CADDELERİ 629, 718 SOKAKLAR
- 16.12.2022 16:00 18:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TAYTAN MAHALLESİ MİRANDA OTEL VE PAZAR YERİ CİVARI DEMİRCİ YOLU ÜZERİ
- 16.12.2022 16:00 18:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TAYTAN MAHALLESİ TUANA OTEL VE DEMİRCİ YOLU ÜZERİ
- 17.12.2022 03:00 04:00 ARIZA ONARIM BAKIM AKSOY, BEŞEYLÜL, CUNHURİYET, SAĞLIK, SEYRANTEPE, YÖRÜK , DEDETAŞI MAHALLELELERİNE BAĞLI BÖLGELERDE MENDERES CADDESİ, ATATÜRK CADDESİ SALİHLİ ENDÜTRİ MESLEK LİSESİ, BELEDİYE KAPALI SPOR SALONU, SALİHLİ ÖĞRETMEN EVİ, SALİHLİ AĞIZ VE DİŞ HASTANESİ, SALİHLİ HUZUR EVİ, SALİHLİ DEVLET HASTANESİ
- 17.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AYTEKİN ŞENER TAVUK ÇİFTLİĞİ,İZMİRLİOĞLU PETROL, HİKMET ALUŞ,FATMA ZURNACI,CEMİL AKTAŞ,OSMAN SEÇKİN VE BÖLGEDEKİ ÖZEL TRAFOLU ABONELER
- 17.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KÜTAŞ AGRO ÜSTÜ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI DEVE KAYPAĞI BÖLGESİ