16 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 16 Aralık Cuma günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 16 Aralık günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 16 Aralık Cuma günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 16.12.2022 02:00 02:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADALET MAHALLESİ,VALTAN ORMAN SAN.,İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ, KOMPETAN OTOMOTİV, VİLLATUR,RAFLES KAUÇUK
- 16.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle YILDIRIM BEYAZIT,RAFET PAŞA,BARBAROS,KAZIM DİRİK,TUNA, YEŞİLOVA, KOŞUKAVAK,BİRLİK MAHALLELERİ,BMC OPAR SAN.,KRİSTAL YAĞLARI,EGE ÜNİV. HASTANESİ,İZRAY,İZRAY İZSU,DESTEK ORGANİZASYON TEMİZLİK,HAS OTOMOTİV
- 16.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle ÇINARLI MAHALLESİ,ÜZÜMSAN,RODOP TÜTÜN, FLORYA GAYRİMENKUL
- 16.12.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CENGİZHAN MAHALLESİ, 1620/25-26-37 SOKAKLAR VE CİVARI
- 16.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CENGİZHAN MAHALLESİ,1620/34-23-27-90-92,1615/17 SOKAKLAR VE CİVARI
- 16.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DAĞISTAN MAHALLESİ VE CİVARLARI
- 16.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SOĞUKKUYU MAHALLESİ,7467/1,7467/2 SOKAKLAR VE CİVARI
- 16.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İSMET PAŞA MAHALLESİ 289,336,338,348 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 16.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SOĞUKKUYU MAHALLESİ,GİRNE BULVARI NO 260,7465,7467,7610/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 16.12.2022 09:00 12:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İSMET PAŞA MAHALLESİ 287, 336 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 16.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,YAVUZ CADDESİ,FEHMİ YİĞİN CADDESİ,890,905,913,914,923,924,924/1,865, 891,885,884 SOKAKLAR VE CİVARI
- 16.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,PAYAMLI ,KIZILIRMAK CADDELERİ,569,571,573,589,591,601, 603,678,682,690,694 SOKAKLAR VE CİVARI
- 16.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PAYAMLI KÖYÜ CİVARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 16.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAVACIK KÖYÜ VE CİVARI,ÖZEL TRAFOLAR
- 16.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GERMIYAN MAHALLESI MURAT GES, KÖY İÇI TAMAMI, GERMIYAN İZSU KUYULARI, BEF MADENCILIK VE ÇEVRESI
- 16.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TR-7 B KOLU - 102 , 103 , 105 , 2203 , 2205 , SOKAKLARI , ASLANBURNU CADDESI VE CIVARI
- 16.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCI MAH. MERKEZ SOKAK TR2 (F KOLU)
- 16.12.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜLDÜR FEVZI ÇAKMAK MH İNÖNÜ MH MERYAMANA CD TEYFIK YILMAZ CD
- 16.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MENDERES İLÇESI EFEMÇUKURU MAHALLESI
- 16.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYREKLI MAHALLESI (TR-3)
- 16.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR,GÖDENCE MAHALLESI, ÇAMTEPE MAHALLESI, GÖLCÜK MAHALLESI ,EFEMÇUKURU , PAYAMLI , KAVACIK MAHALLESI ,HEKIM KÖY, VE KÖYLER CIVAARINDAKI ÖZEL TRAFOLAR .
- 16.12.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR TEPECIK MAHALLESI , HIDIRLIK MAHALELSI , YUVAM SITESI, SAYKOP SITESI, DENIZ KENT SITESI,ÖDEMIŞ ÖGRETMENLER SITESI, EROL UĞUR SITESI, GÜVEN TUR, İLHISAR SITESI , ATAKUM SITESI, ELMASTAŞ SITESI , BAŞKENT SITESI, METEKENT SITESI, GÜNEŞLIKENT SITESI, ORŞAL SITESI, KEMER KAYA SITESI,ZÜMRÜT EVLERI, ESEN EVLER SITESI, ERK İNŞAAT , HARITACILAR SITESI VE CIVARINDA ÖZEL TRAFOLAR.
- 16.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIK MAH. İZMIR-AYDIN YOLU ÜZERI -ÇAMILK KUŞADASI YOLU ÜZERI VE KÖYIÇI SOKAKLAR VE CIVARLARI
- 16.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DALLIK-YAMANDERE-BÜYÜKKEMERDERE-KÜÇÜKKEMERDERE MAHALLELERI
- 16.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAH.BEKIRSAKARYA CD 1529,1553,1551,1533,1555 SOKAK VE CIVARI TR-96 ÇIKIŞI
- 16.12.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERTUĞRUL MAH.TORBALI CADDESI BIR BÖLÜMÜ 3115,3097,3076 SOKAKLAR
- 16.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞIRINKENT, KALABAK, YELKI, ZEYTINALANI MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
- 16.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İHSANIYE, OVACIK, BADEMLER, TURGUT, ULAMIŞ MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
- 16.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZEYTINELI, ZEYTINLER, UZUNKUYU, BIRGI MAHALLELERIDIR
- 16.12.2022 09:00 14:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE KOZBEYLİ MAHALLESİ KOZBEYLİ KÜME EVLERİ VE CİVARLARI
- 16.12.2022 10:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ DÜBEK CADDESİ ÖNCÜ YAPI KOOP. DUMLUPINAR CADDESİ,BAĞLAR VE MEZARLIK CİVARLARI
- 16.12.2022 10:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BELEVI MAH.12001-12030-12031-12032-12033 VE 12502-12510 ARASI SOKAKLAR VE CIVARLARI TR-8
- 16.12.2022 12:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALPASLAN,CENGİZHAN MAHALLELERİ,1615/9,1620/4-7-8-10,2188/3 SOKAKLAR VE CİVARI
- 16.12.2022 13:00 17:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE BAHÇELİ ALTI SULAMA GRUPLARI İLE TOTAL BENZİN İSTASYONU CİVARI
- 17.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle KÜLTÜR,KAHRAMANLAR,ALSANCAK,MİMAR SİNAN,AKDENİZ,İSMET KAPTAN,HİLAL,OĞUZLAR, YENİŞEHİR,İMARİYE,YEŞİLDERE,KOCAKAPI,KOSOVA,HALKAPINAR,AKARCALI,EGE MAHALLELERİ,AKÇA HOLDİNG,DERE OTEL, MÖVENPİCK OTEL,KAYA OTEL, GAZİ HASTANESİ,METRO,İZBAN HİLAL AKT., MOTOR MES.LİSESİ,EGE PALAS,TRT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ,PTT BAŞ MÜD.,ANEMON OTEL,YENİ UN, ÇEVRE SAĞ.KOLEJİ, SSK TEPECİK HAST.,GÖĞÜS HAST.,EL MİKRO CERRAHİ,İZMİR PALAS,KERİM YAPICI, İHLAS HOLDİNG, T.FİKRET LİSESİ,TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU,FOLKART, EŞREFPAŞA HASTANESİ
- 17.12.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİNİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KÜLTÜR MAHALLESİ YUNUS NADİ CADDESİ BİR KISMI-HÜRRİYET CADDESİ BİR KISMI -RASİM SAKA CADDESİNİN BİR KISMI-ŞEHİT BÜLENT KULA CADDESİNİN BİR KISMI ,221,222,223,226,227 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 17.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIRIKLAR VE DOĞANCILAR MAHALLELERİ,KARABAĞLAR CADDESİ CİVARI
- 17.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YELKİ MAHALLESİ,SEFERİHİSAR YOLU,2482,2498,2465,2494,2492,2496,2467,2530,2471,2475,2469, 2490,2455,2457,2461 SOKAKLAR VE CİVARI
- 17.12.2022 09:00 12:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE AHIDIDIR MAHALLESİ-CAMİKEBİR MAHALLESİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLAR-