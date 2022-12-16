16 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!

BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 16 Aralık Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 16 Aralık günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt elektrik kesintisi, Bağcılar elektrik kesintisi, Küçükçekmece elektrik kesintisi, Pendik elektrik kesintisi ve Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi...

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 16 Aralık Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt elektrik kesintisi, Bağcılar elektrik kesintisi, Küçükçekmece elektrik kesintisi, Pendik elektrik kesintisi ve Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri ilçelerine göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34574118

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-207, G-37, G-38, G-42, G-425, G-45, G-46, G-47, G-50, G-53, G-54, G-55, G-56, G-57, G-58, G-589, G-59, G-590, G-60, G-61, G-76, G-78, OZANLAR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 456., 460., 461., 462., 463., 464., 465., 466., 467., 468., 469., 470., 471., 472., 473., 474., 475., 476., 478., 479., 480., 481., 493., OZANLAR sk bölgelerinde 16/12/2022 00:00:00 - 16/12/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34574095

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1000., 1022., FATİH SULTAN MEHMET, PAZARYOLU sk / YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 16/12/2022 09:00:00 - 16/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34576510

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2214., 2230., ADNAN KAHVECİ, GAZİ sk / BATTALGAZİ mah AHMET HAŞİM, DENİZ, DERE YOLU, HİLAL sk / HÜRRİYET mah 2201., 2203., 2210., ADNAN KAHVECİ, AKBABA, AKGÜVERCİN, AYDIN, BILDIRCIN, BUSE, BÜLBÜL, DALGIÇ, DEVE KUŞU, DOĞAN, EBABİL, GAZİ, GÜVERCİN, KANARYA, KARTAL, KIYI, KUĞU, LEYLEK, MERVE, NECİP FAZIL KISAKÜREK, PAPAĞAN, PELİKAN, SAKA, SAKARCA, SAKSAĞAN, SAZLIK, SIĞIRCIK, SÜLÜN, TAVUS KUŞU, TOYGAR, TURNA, YELKOVAN, YEŞİLDİREK, YUNUS EMRE, ÇİT KUŞU, ÖNCÜ, ÖNDER, ÖRDEK, İBİBİK, İSKETE, ŞAHİN, ŞAKAYIK sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah ATMACA, BAĞLAN, FIRTINA, GAZİ, YARASA, YUNUS EMRE, ÇARŞI sk / OSMANGAZİ mah 2670., 2672., GAZİ, HAZAN, LİLYUM, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, VATAN sk / İSTİKLAL mah 2629., 2659., 2663., 2664., 2665., 2666., 2667., 2668., 2678., 5.ŞİİR, 565., 574., 575., 577., AKİK, ALTIN, ATA, BAKIR, CENNET, CUMHURİYET, GAMZE, GAZİ, GÖKNAR, GÖKSU, GÜMÜŞ, HAZAR, LÜLE, MERCAN, METİN, MEVLANA, MEŞRUTİYET, NUR, OKUL, OLTUTAŞI, PERA, PLATİN, SANAT, SERAP, TÜRKMEN, VATAN, YAKUT, ZÜMRÜT, İSTİKLAL, ŞEBNEM, ŞİİR sk bölgelerinde 16/12/2022 09:00:00 - 16/12/2022 17:05:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34584385

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2214. sk / HÜRRİYET mah TURNA sk / OSMANGAZİ mah GAZİ sk / İSTİKLAL mah 2663., 2664., 2665., 565., 577., MEVLANA, VATAN sk bölgelerinde 16/12/2022 14:00:00 - 16/12/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34573857

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 572/1., 576., OĞUZHAN sk / TURGUT REİS mah 498., ADEM YAVUZ, ÇENGEL, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk bölgelerinde 16/12/2022 09:00:00 - 16/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde 2022-12-16 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34582148

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah MERCAN CAMİİ ÇIKMAZI, MERCAN HANI ÇIKMAZI, MÜHÜRDAR EMİNPAŞA, YAĞLIKÇILAR, ÇADIRCILAR, ŞEKER AHMETPAŞA sk / MERCAN mah MERCAN, MÜHÜRDAR EMİNPAŞA, ÖRÜCÜLER KAPISI, ŞEKER AHMETPAŞA sk / TAYA HATUN mah MERCAN CAMİİ ÇIKMAZI, TIĞCILAR, ÖRÜCÜLER KAPISI sk bölgelerinde 16/12/2022 09:30:00 - 16/12/2022 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34582087

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah ALEMDAR, GÜZEL SANATLAR, KÜÇÜK, ZEYNEPSULTAN CAMİİ, ÇATALÇEŞME sk / HOCAPAŞA mah HÜKÜMET KONAĞI sk bölgelerinde 16/12/2022 10:00:00 - 16/12/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34574259

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BURSA, CENK, KİRAZLI, MERİH, ŞAHMERAN sk bölgelerinde 16/12/2022 09:00:00 - 16/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.