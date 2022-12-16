16 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? 16 Aralık Gelinim Mutfakta kim elendi?
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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 16 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Cuma günü haftanın finalinde ise haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı altın bilezik kazanıyor. Peki, 16 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? 16 Aralık Gelinim Mutfakta kim elendi?
16 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusu aratılıyor. Kanal D ekranlarının sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta da haftanın birincisi bugün belli olacak. Gelinim Mutfakta seyircileri ise 16 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? 16 Aralık Gelinim Mutfakta kim elendi? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde.
16 ARALIK CUMA GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta yarışmasının çeyrek altın kazananı Yeşim oldu.
16 ARALIK CUMA GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta yarışmasına veda eden gelin Merve oldu.