16 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? 16 Aralık Gelinim Mutfakta kim elendi?

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 16 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Cuma günü haftanın finalinde ise haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı altın bilezik kazanıyor. Peki, 16 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? 16 Aralık Gelinim Mutfakta kim elendi?