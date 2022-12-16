TV8'de her gün ekranlara gelen Doya Doya Moda programında 16 Aralık Cuma Doya Doya Moda kim kazandı? merak konusu oldu. Peki, 16 Aralık Cuma Doya Doya Moda kim kazandı? Doya Doya Moda kim elendi, kolyeyi kim aldı? 16 Aralık Doya Doya Moda puan durumu! İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan sevilen moda programı Doya Doya Moda yarışması ilgiyle takip ediliyor. Her gün ekranlara gelen 16 Aralık Cuma Doya Doya Moda kim kazandı? Seyirciler tarafından büyük bir ilgiyle izlenen Doya Doya Moda programında bu hafta kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, 16 Aralık Cuma Doya Doya Moda kim kazandı? Doya Doya Moda kim elendi, kolyeyi kim aldı?

16 ARALIK CUMA DOYA DOYA MODA KİM KAZANDI?

Doya Doya Moda programında bu hafta kimin kazandığı 16 aralık cuma günü merak konusu oldu. Doya Doya Moda bu hafta yarışmasında kazanan henüz belli olmadı. Elenen isim ve kolyeyi kazanan yarışmacı program sonunda belli olacak. Kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.