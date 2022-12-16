16 Aralık 2022 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 16 Aralık 2022 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:00 Kupa Saati 01:00 Arjantin - Hırvatistan 02:45 Spor Toto 1. Lig Özetler 03:15 Kupa Saati 04:15 Dünya Kupası Özetler 04:45 Dünya Kupası Derlemeler 04:55 Spor Takvimi 05:00 Gündem Futbol 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:55 Spor Takvimi 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Dünya Kupası Özetler 10:00 Spor Bülteni 11:00 TBMM-TV 14:00 TBMM-TV 18:00 Spor Merkezi 19:25 Vakıfbank - Kuanysh Club 21:00 Kupa Saati 22:00 Spor Akşamı 23:00 Aktüel Futbol Sizce 2022 Dünya Kupası şampiyonu kim olacak? — Haberler.com (@Haberler) December 15, 2022 Kaynak: InterSinema.com / TV Arjantin Spor Trt TV Haberler

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