16 Aralık 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
16 Aralık 2022 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Kupa Saati
01:00 Arjantin - Hırvatistan
02:45 Spor Toto 1. Lig Özetler
03:15 Kupa Saati
04:15 Dünya Kupası Özetler
04:45 Dünya Kupası Derlemeler
04:55 Spor Takvimi
05:00 Gündem Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Dünya Kupası Özetler
10:00 Spor Bülteni
11:00 TBMM-TV
14:00 TBMM-TV
18:00 Spor Merkezi
19:25 Vakıfbank - Kuanysh Club
21:00 Kupa Saati
22:00 Spor Akşamı
23:00 Aktüel Futbol
Sizce 2022 Dünya Kupası şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) December 15, 2022