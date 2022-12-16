16 Aralık 2022 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
16 Aralık 2022 Cuma günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
01:55 Haberler
02:00 Pist Bisikleti
03:00 Kayaklı Koşu Dünya Kupası
03:30 Snooker: İngiliz Açık
05:00 Biatlon Dünya Kupası
06:30 Biatlon Dünya Kupası
07:00 Snooker: İngiliz Açık
08:30 Kayakla Atlama Dünya Kupası
09:30 Kayakla Atlama Dünya Kupası
10:30 Snooker: İngiliz Açık
12:30 Binicilik: Grand Slam
13:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
14:15 Alp Disiplini Dünya Kupası
15:00 Snooker: İngiliz Açık
20:00 Golf: The Match
21:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası
21:45 Snooker: İngiliz Açık
Sizce 2022 Dünya Kupası şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) December 15, 2022