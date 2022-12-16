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16 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

16 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

16 Aralık 2022 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Spor Gecesi

01:00 Bein 1. Lig

02:30 İstatistik Bankası

03:00 Dg Sivasspor - B. Giresunspor

04:45 Süper Lig Haftanın Golleri

05:00 Spor Gecesi

06:00 M. Başakşehir - İstanbulspor

07:45 1 Yıldız 10 Gol

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Nostalji Maçlar Sezonu

10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Nostalji Maçlar Sezonu

14:00 Ankaragücü - Fenerbahçe

15:45 Süper Lig Haftanın Golleri

16:00 Beşiktaş - Trabzonspor

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

19:00 Gamer

20:00 Süper Hikayem

21:00 Dünya'nın Kupası

22:00 İstatistik Bankası

22:30 Beinspired

23:30 Süper Lig Haftanın Golleri

23:45 1. Lig Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com / TV

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