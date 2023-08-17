16 Ağustos 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 16 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 16 Ağustos 2023 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir . Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 16 Ağustos 2023 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

16 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 16 Ağustos 2023 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 16 Ağustos 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/08/2023 Tarihli ve 12006 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 14/6/2023 Tarihli ve 2018/32269 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/4/2023 Tarihli ve 2019/29881 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/4/2023 Tarihli ve 2020/5094 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/4/2023 Tarihli ve 2020/20054 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/4/2023 Tarihli ve 2020/28007 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/5/2023 Tarihli ve 2019/13123 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri