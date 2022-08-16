Haber : 16 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

16 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı

16 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı

16 Ağustos 2022 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

02:30 Spor Toto 1. Lig Özetler

02:55 Spor Takvimi

03:00 Bodrumspor - Yeni Malatyaspor

04:45 Stadyum

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:35 Spor Toto 1. Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

13:50 Spor Toto 1. Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol Transfer

17:55 Spor Takvimi

18:00 Spor Merkezi

18:55 Adanaspor - Tuzlaspor

20:55 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Pendikspor

23:00 Dakika Skor

23:45 Stadyum

InterSinema.com / TV

Trt TV Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

Son Dakika Haberleri

title