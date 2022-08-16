Haber : 16 Ağustos 2022 Kanal d Yayın Akışı - Haberler

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16 Ağustos 2022 Kanal d Yayın Akışı

16 Ağustos 2022 Kanal d Yayın Akışı

16 Ağustos 2022 Salı günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Kung Fu Savaşları

02:00 Kanlı Dövüş

03:15 Magazin D Yaz

04:15 Bodrum Masalı

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Yaprak Dökümü

15:30 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşk Tesadüfleri Sever 2

22:30 Seversin

InterSinema.com / TV

Kanal D TV Haberler

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