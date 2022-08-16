16 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
16 Ağustos 2022 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:45 Trio
01:20 Z Raporu
02:00 C. Alanyaspor - Beşiktaş
03:45 1 Yıldız 10 Gol
04:00 H.ümraniyespor-fta Antalyaspor
05:45 1 Yıldız 10 Gol
06:00 Gaziantep Fk - Ankaragücü
07:45 1 Yıldız 10 Gol
08:00 C. Alanyaspor - Beşiktaş
09:45 1 Yıldız 10 Gol
10:00 Süper Lig Maç Özetleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Elazığspor - Galatasaray
14:00 A. Konyaspor - M. Başakşehir
14:30 Kasimpaşa - Fenerbahçe
15:00 Süper Lig Maç Özetleri
16:00 Trabzonspor - A. Hatayspor
17:45 Kasimpaşa - Fenerbahçe
18:15 A. Konyaspor - M. Başakşehir
18:50 Maç Başlıyor
19:15 A. Konyaspor - M. Başakşehir
21:15 beIN Süper Lig
21:45 Kasimpaşa - Fenerbahçe
23:45 beIN Süper Lig