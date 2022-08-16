16 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 16 Ağustos 2022 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:45 Trio 01:20 Z Raporu 02:00 C. Alanyaspor - Beşiktaş 03:45 1 Yıldız 10 Gol 04:00 H.ümraniyespor-fta Antalyaspor 05:45 1 Yıldız 10 Gol 06:00 Gaziantep Fk - Ankaragücü 07:45 1 Yıldız 10 Gol 08:00 C. Alanyaspor - Beşiktaş 09:45 1 Yıldız 10 Gol 10:00 Süper Lig Maç Özetleri 11:00 Bein Manşet 12:30 Elazığspor - Galatasaray 14:00 A. Konyaspor - M. Başakşehir 14:30 Kasimpaşa - Fenerbahçe 15:00 Süper Lig Maç Özetleri 16:00 Trabzonspor - A. Hatayspor 17:45 Kasimpaşa - Fenerbahçe 18:15 A. Konyaspor - M. Başakşehir 18:50 Maç Başlıyor 19:15 A. Konyaspor - M. Başakşehir 21:15 beIN Süper Lig 21:45 Kasimpaşa - Fenerbahçe 23:45 beIN Süper Lig InterSinema.com / TV Başakşehir Konyaspor beIN TV Haberler

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