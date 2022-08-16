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16 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

16 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

16 Ağustos 2022 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:45 Trio

01:20 Z Raporu

02:00 C. Alanyaspor - Beşiktaş

03:45 1 Yıldız 10 Gol

04:00 H.ümraniyespor-fta Antalyaspor

05:45 1 Yıldız 10 Gol

06:00 Gaziantep Fk - Ankaragücü

07:45 1 Yıldız 10 Gol

08:00 C. Alanyaspor - Beşiktaş

09:45 1 Yıldız 10 Gol

10:00 Süper Lig Maç Özetleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Elazığspor - Galatasaray

14:00 A. Konyaspor - M. Başakşehir

14:30 Kasimpaşa - Fenerbahçe

15:00 Süper Lig Maç Özetleri

16:00 Trabzonspor - A. Hatayspor

17:45 Kasimpaşa - Fenerbahçe

18:15 A. Konyaspor - M. Başakşehir

18:50 Maç Başlıyor

19:15 A. Konyaspor - M. Başakşehir

21:15 beIN Süper Lig

21:45 Kasimpaşa - Fenerbahçe

23:45 beIN Süper Lig

InterSinema.com / TV

Başakşehir Konyaspor beIN TV Haberler

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