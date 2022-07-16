16 - 17 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 17 Temmuz Pazar günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 17 Temmuz Pazar Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 17 Temmuz Pazar günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 16.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI URGANLI MAHALLESİNİN; AKASYA, MEHMET AKİF, ADNAN MENDERES, DUYGU, ATATÜRK, NAMIK KEMAL, BEYAZIT SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 16.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI URGANLI MAHALLESİNİN; AMBAR, ZÜMRÜT, FİLİZ, ANAFARTALAR, FEVZİ PAŞA, YENİCE SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 16.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİKÖY MAHALLESİNİN TAMAMI, URGANLI MAHALLESİNİN; ÖZTÜRK, Ş. ERCAN, BACANAK, ÇÖLOVA, GÖBEKLİ, GÜL, ATATÜRK, SEVİNÇ, SÜMBÜL, GÜNEŞ, ERENLER, YÖRÜK SOKAKLARI VE CİVARLARI İLE MASKİ İÇME SUYU, DAŞKANLAR TARIM VE TARIMSAL SULAMA ÖZEL TRAFOLARI.
- 16.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MASKİ KALEMOĞLU İÇME SUYU ÖZEL TR-2 MASKİ KALEMOĞLU İÇME SUYU ÖZEL TR-1 KALEMOĞLU FINDIKOĞLU MEVKİİ KALEMOĞLU MAH. (KALEMOĞLU KÖK)
- 17.07.2022 06:00 06:30 ARIZA ONARIM BAKIM YENİ, ACARLAR, YILMAZLAR, SELVİLİTEPE, ÇEPNİDERE, IRLAMAZ, OSMANCIK, ÇEPNİBEKTAŞ, AŞAĞIBOZKIR, ÇATALKÖPRÜ, GÖKGEDİK, KAYRAK, BOZKIR, AYVACIK-KIRAN, GÖKÇEALAN MAHALLELERİNİN TAMAMI, CUMHURİYET, KURTULUŞ, ŞEHİTLER, ALTAY MAHALLELERİNİN BİR KISMI İLE KAMU KURULUŞLARI, MASKİ İÇME SULARI, TRAFİK SİNYALİZASYON TESİSLERİ, BESİ ÇİFTLİKLERİ, TARIMSAL SULAMA ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.
- 17.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİKÖY MAHALLESİNİN TAMAMI, URGANLI MAHALLESİNİN BİR KISMI İLE MASKİ İÇME SUYU, DAŞKANLAR TARIM ÖZEL TRAFOLARI.
- 17.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI URGANLI MAHALLESİNİN; ÖZTÜRK, Ş. ERCAN, BACANAK, ÇÖLOVA, GÖBEKLİ, GÜL, ATATÜRK, SEVİNÇ, SÜMBÜL, GÜNEŞ, ERENLER, YÖRÜK SOKAKLARI VE CİVARLARI İLE TARIMSAL SULAMA ÖZEL TRAFOLARI.
- 17.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI URGANLI MAHALLESİNİN; ÖZTÜRK, GÜL, ATATÜRK, SEVİNÇ, GÜNEŞ, YÖRÜK SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 17.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MALAZ BAĞBAŞI MEVKİİ. DUTLUCA MAH. MALAZ MAH. BEĞEL TARIMSAL KALKINMA KOOP ÖZEL TR KABAKOZ MAH. GEDİZ MADENCİLİK NAK.AKARYAKIT İŞL.TİC.LTD ÖZEL TR BEĞEL DEĞİRMENBOĞAZI MEVKİİ. MASKİ BEĞEL İÇME SUYU ÖZEL TR BEĞEL MAH. CONCEPT İNVESTMENT LTD. ŞTİ ÖZEL TR BÖREZ MAH.
- 17.07.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM OTOYOL TURGUTLU KAVŞAK, OTOYOL SANCAKLIBOZKÖY DM TURGUTLU GİŞELER BÖLGESİ