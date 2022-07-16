16 - 17 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 17 Temmuz Pazar günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 17 Temmuz'da İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 17 Temmuz Pazar günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 17.07.2022 09:00 13:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE ULUKENT 29 EKİM MAHALLESİ SANAYİ ALANI, 10004, 10001, 10007 SOKAKLARI, İZMİR YILDIZ MERMER, GÖKHAN YILDIZ, PAN KALIP ÖZEL, PİNA ORMAN ÜRÜNLERİ, SAFKAR ÖZEL SOĞUTMA, POLKAR POLYESTER ÖZEL TRFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
- 17.07.2022 09:00 16:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İSLAMLAR, KIZILÇUKUR, ERDENLER BETON VE CİVARLARI
- 17.07.2022 10:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KAYNARCA MEVKİİ SULAMA GRUBU VE CİVARLARI
- 18.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BARBAROS,RAFETPAŞA,ÇAMDİBİ,ÇINAR,YILDIRIM BEYAZİT MAHALLELERİ,BORKOOP, 124,126,127, 130,131,133,134,135,136,13823,24,25,26,27,1,29,30,31,28,11,146,153,156,157,158,161,164,160,165,166,167,249,332,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,58,58/1,59,60,5033,5054/1,5058/4,5145,5329,5330/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 18.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALAYLI MAH. KURŞAK MAH. BÜYÜKKALE MAH. GRB SULAMA TR LERI ÖZEL TR LER
- 18.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ZEYTİNDAĞ MAHALLESİ BAYIK PETROL VE CİVARLARI
- 18.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ZEYTİNDAĞ MAHALLESİ OHT 3/A TR-11 ÖZEL TRAFOSU VE CİVARLARI
- 18.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DELİKTAŞ MAHALLESİ VE DİKİLİ ÇİFTLİK MEVKİİ VE CİVARLARI
- 18.07.2022 09:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKTEPE MAH. ÖDEMIŞ YOLU SOKAK, PALAMUT SOK. HACIKIRLI CAD. KÖPRÜBAŞI MEVKII SOKAK VE CIVARLARI. TR3 VE TR-4
- 18.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER VE HÜRRIYET MAHALLELERI KISMEN
- 18.07.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAYIRLI, BEYAZITLAR, DOLAYLAR, GÖLCÜK, HÜRRIYET, KÜÇÜKAVULCUK, MURSALLI, OCAKLI, OĞUZLAR, SÜLEYMAN DEMIREL, ZAFER MAHALLELERI
- 18.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HISARLIK MAH YUVALI MEVKII
- 18.07.2022 09:30 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MENDERES MAHALLESI TR-1- TR-2, DSI BARAJ ÖZEL TRAFOSU, ÖDEMIŞ YOLU SOKAK VE CIVARLARI.
- 18.07.2022 10:00 16:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KOCAOBA, MAZILI, KAYNARCA MEVKİİ VE CİVARLARI
- 18.07.2022 11:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TOSUNLAR, BEBEKLER, DEREUZUNYER, ORTAKÖY, ÜZÜMLÜ, KARADOĞAN, SUÇIKTI, KIZILCA, SÜLEYMEANLAR, VELILER, BÜLBÜLLER, YUSUFDERE, KAYAKÖY, SEKIKÖY, İLKKURŞUN, YENIKÖY, DEMIRCILI, SEYREKLI, KARAKOVA, ÜÇEYLÜL, ŞIRINKÖY MAHALLELERI
- 18.07.2022 12:00 13:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BEYDAĞ İLÇESI TAMAMI
- 18.07.2022 12:00 13:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSTIKLAL, CUMHURIYET, KIRKÖY, YENI MAHALLE, ARKACILAR, ŞEMSILER, UMURCALI, YENIŞEHIR, SULUDERE, CERITLER, HISAR, AYDOĞDU, ÇÖMLEKÇI, ÇANAKCI, BAŞARAN, SARISU MAHALLERININ TAMAMI VE KARABURÇ MAH. TAŞTEPE SOKAK, ÖZVET SÜT ÜRÜNLERI, ÇÖMLEKÇI KALKINMA KOOP. KIRAZ YEM GIDA VE CIVARLARI,
- 18.07.2022 13:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKTEPE MAH. HACIKIRLI CAD. AFACAN, ÇATAL, KÖPRÜBAŞI MEVKII, STADYUM CIVARLARI,
- 18.07.2022 13:30 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAĞLAR, KARAMAN, ARKACILAR MAHALLELERI
- 18.07.2022 13:30 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAYMAKÇI, MESCITLI, EMIRLI, UZUNDERE, KÖFÜNDERE, ORHANGAZI, ÇAYLI, ALAŞARLI, KIZILCAAVLU, YEŞILKÖY MAHALLELERI
- 18.07.2022 14:00 19:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYREKLI, KARAKOVAÜÇEYLÜL, EMMIOĞLU MAHALLELERI
- 18.07.2022 14:30 15:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HALIKÖY MAH. OVACIK MEVKII
- 18.07.2022 14:30 15:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZANLI, BALABANLI, KARAKOVA, UMURBEY, YOLÜSTÜ, GERELI MAHALLELERININ OVA MEVKIILERI AYRICA BOZCAYAKA, ÇAMLICA, KONAKLI, OVAKENT, MESCITLI, KEMENLER, BADEMLI, PIRINÇÇI, BIÇAKÇI MAHALLELERININ TAMAMI